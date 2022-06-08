أسعار النفط تعاود الارتفاع

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر اب 22 سنتا بما يعادل 2% إلى 120.79 دولار للبرميل، بعد إغلاقها على أعلى مستوى منذ 31 أيار يوم الثلاثاء.وبلغت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لشهر تموز 119.65 دولار للبرميل، بزيادة 24 سنتا بما يعادل 0.2% بعد وصولها إلى أعلى تسوية منذ 8 آذار.ويتوقع المحللون الذين استطلعت "رويترز" آراءهم، انخفاضا آخر لمخزونات الخام الأميركي في البيانات الخاصة بالأسبوع الماضي على الرغم من أن مخزونات البنزين ونواتج التقطير قد تكون أعلى.وأظهرت أرقام من معهد البترول الأميركي، أن مخزونات المنتجات الخام والنفطية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي.ولاتزال الإمدادات العالمية للخام والمنتجات النفطية شحيحة، مما يعزز من هوامش أرباح مصافي التكرير الآسيوية التي تعتمد على الديزل إلى مستويات قياسية، حيث تعرقل العقوبات الغربية صادرات من المنتجين الرئيسيين في روسيا.وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيغورا العالمية لتجارة السلع الأولية، إن "أسعار النفط قد تصل قريبا إلى 150 دولارا للبرميل وترتفع على نحو أكثر هذا العام، مع انهيار الطلب على الأرجح بحلول نهاية العام".