ارتفاع الدولار يهوي بأسعار المعدن الأصفر

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1850.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 1155 بتوقيت غرينتش، مبقيا على التحرك داخل نطاق ضيق نسبيا، بينما طرأ تغير طفيف على العقود الآجلة الأميركية للذهب لتصل إلى 1853.40 دولار.وقال أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك "المعنويات مشوشة تماما وهذا يقود إلى ذلك التداول الجانبي"، مضيفا أن الذهب يحتاج إلى كسر حاجز 1870 دولار لكسب بعض الزخم الجديد.وأضاف "التطورات في كل من عوائد الخزانة والدولار ليست مواتية (للذهب) ... لكن في مقابل ذلك، لدينا خفض البنك الدولي لتوقعات النمو العالمي لنضعه في الحسبان".كان البنك الدولي خفض أمس الثلاثاء توقعاته للنمو في عام 2022 بنحو الثلث وحذر من ارتفاع مخاطر الركود التضخمي، مما يوفر بعض الدعم للذهب باعتباره من الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة للقيمة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة 0.9% إلى 22.00 دولارا للأونصة، وتراجع البلاتين نصف بالمئة إلى 1005.89 دولار، وهبط البلاديوم 0.9% إلى 1965.31 دولار.