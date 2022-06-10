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أسعار النفط تواصل التراجع بفعل إغلاق جديد في شنغهاي

اقتصاد

2022-06-10 | 02:45
أسعار النفط تواصل التراجع بفعل إغلاق جديد في شنغهاي
1,672 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد
واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الجمعة، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، إذ فاقت المخاوف حيال إجراءات الإغلاق الجديدة لمكافحة "كوفيد-19" في شنغهاي تأثير الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم آب 77 سنتا، أو 0.6%، إلى 122.30 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.4% في اليوم السابق.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر تموز 72 سنتا، أو 0.6%، إلى 120.79 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.5% أمس الخميس.

ومع ذلك، يتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بينما يتجه الخام الأميركي صوب تسجيل الزيادة الأسبوعية السابعة على التوالي.

وقال كبير المحللين في شركة فوجيتومي للأوراق المالية، كازوهيكو سايتو، إن "قيود مكافحة الوباء الجديدة في شنغهاي أثارت مخاوف حيال الطلب في الصين".

وأضاف: "لكن الخسائر كبحتها توقعات بأن نقص المعروض العالمي سيستمر مع طلب أميركي قوي على الوقود وزيادة بطيئة في إنتاج الخام من جانب أوبك+".

وعادت مدينتا شنغهاي وبكين إلى حالة التأهب في مواجهة كوفيد-19 أمس الخميس بعد أن فرضت أجزاء من شنغهاي، أكبر مركز اقتصادي في الصين، قيود إغلاق جديدة وأعلنت المدينة عن جولة من الاختبارات الجماعية لملايين السكان.
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