الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين والمنتسبين

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية التي تبدأ من خمسة ملايين وحتى ٥٠ مليوناً، بعد استكمال كافة اجراءات المنح وفق الضوابط والتعليمات".وأضاف البيان، أن "التقديم على السلف يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات"، مشيراً إلى أن "الفروع ما زالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الامنية".