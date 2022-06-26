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أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية
اقتصاد
2022-06-26 | 03:52
2,819 مشاهدة
السومرية نيوز - اقتصاد
شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً في البورصة العراقية.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148300 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148200 دينار لكل 100 دولار.
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