رابطة المصارف: وجود اكثر من 14.9 مليون بطاقة مصرفية مفعلة

السومرية نيوز – بغداد

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم الاثنين، ارتفاع نسبة مستخدمي أدوات الدفع الالكتروني في العراق، مؤكدة وجود اكثر من 14.9 مليون بطاقة مصرفية مفعلة.



وقال المدير التنفيذي للرابطة، علي طارق، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "سياسة البنك المركزي العراقي، تعمل على زيادة أدوات الدفع الالكتروني، مما يساهم في زيادة الثقة بين المواطن والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى رفع نسبة الشمول المالي".

وأضاف، أن "العام الماضي، شهد نموا في البطاقات المصرفية بنسبة 26.87%، اذ بلغ اجمالي البطاقات المفعلة التي يمتلكها المواطنين، 14.9 مليون بطاقة بكل انواعها، بالإضافة إلى وجود 2.1 مليون محفظة دفع عبر الهاتف مفعلة".

وأكد، "وجود 1566 جهازا صرافا آليا منتشرا في عموم العراق، حتى نهاية العام 2021، بالإضافة إلى وجود اكثر من 14.7 الف نقطة دفع مالي واكثر من 8.3 الاف نقطة دفع الكتروني".

واوضح، أن "تفعيل البطاقات المصرفية ونشر أدوات الدفع الالكتروني سيساهم في تسهيل عملية الدفع عند الشراء من داخل وخارج العراق اضافة الى تقليل الاعتماد على الاوراق النقدية و زيادة حجم التجارة الالكترونية في العراق، مما يساهم في تحقيق إيرادات اكبر للتجار، وتنظيم وتقليل الخسائر في التجارة الالكترونية".