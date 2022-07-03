ارتفاع اسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

السومرية نيوز - بغداد



ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، في الأسواق المحلية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148300 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148250 ديناراً لكل 100 دولار.