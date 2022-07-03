من هو أفضل مصرف في العراق من قبل جلوبل فينانس العالمية؟

وجاء هذا التكريم نتيجة للأداء العام للمصرف والجهود التي بذلها على مدى السنوات القليلة الماضية خلال تنفيذ مرحلة التحول. كما جاء تقديرا لعلامته التجارية العالمية وما يمتلكه من مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية المخصصة للأفراد والشركات، بالإضافة لإمتلاكه بنية تحتية قوية، وخبرة واسعة في المجال المصرفي.يحرص مصرف المنصور للإستثمار على الاستمرار في تقديم خدمات موثوقة ومحصنة بكافة معايير الأمان وتوظيف خبرته المصرفية، وبدعم كبير ومتواصل من قبل البنك المركزي العراقي، بما يساهم في تحقيق نسب نمو عالية للاقتصاد العراقي وبما يتماشى مع القواعد الصحيحة والقوانين المتبعة في العراق.