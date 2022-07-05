ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق

السومرية نيوز – اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الثلاثاء.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148450 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148350 ديناراً لكل 100 دولار.