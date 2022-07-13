صندوق النقد: المشهد الاقتصادي العالمي "ازداد قتامة"

وقالت غورغيفا إن "توقعات الاقتصاد العالمي "ساءت كثيرا" منذ نيسان الماضي وإنها لا يمكنها استبعاد إمكانية حدوث ركود عالمي في العام المقبل؛ في ظل المخاطر الضخمة القائمة".وأشارت إلى أن "الصندوق سيخفض، خلال الأسابيع المقبلة، توقعاته لنمو نسبته 3.6% في الاقتصاد العالمي لثالث مرة هذا العام"، مضيفة أن "الاقتصاديين في الصندوق ما زالوا يعدون النسب الجديدة النهائية".ومن المتوقع أن ينشر صندوق النقد الدولي توقعاته المحدثة لعامي 2022 و2023 في أواخر تموز الجاري، بعد أن قلص توقعه بنسبة تقترب من 1% في نيسان الماضي.