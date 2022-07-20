بلغت أكثر من 130%.. الكمارك تحصي إيرادات 2021

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفقا لتقارير من جهات رقابية فإن الهيئة العامة للكمارك العراقية حققت نسبة ايرادات عالية وغير مسبوقة خلال النصف الثاني من العام 2021 بلغت 130% وهي نسبة إيرادات لم تتحقق منذ سنوات ولم يسبق ان بلغتها مؤسسة".وأشارت إلى أن "التقارير تلك والتي ستنشر لاحقا تشير الى مستوى متصاعد في تحقيق نسب إيراد مالي لهيئة الكمارك العامة العراقية في عهد الادارة الجديدة التي اتمت جملة من الاعمال المتعلقة بالتحديث والتطوير التقني الذي يستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والمتعاملين وضمان حقوق الدولة في الايرادات المتحققة وهو نشاط ارتبط بتقنيات الحوكمة الالكترونية التي تتبعها الهيئة والتي تعمل على توفير ضمانات مواجهة الفساد دون عرقلة الاعمال المنوطة بها وتسهيل اجراءات تخفيف المعاناة عن المواطنين تبعا للظروف الاقتصادية والتطورات العالمية المتسارعة في مجال التجارة والاقتصاد".