أسعار النفط تعاود الارتفاع

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ايلول المقبل بنسبة 1.25% إلى 97.55 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم الشهر نفسه بنسبة 1.42% إلى 105.33 دولار للبرميل.وجاء ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار في ظل صعود اليورو بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس، الذي قرر خلاله رفع سعر الفائدة الأساسي للمرة الأولى منذ العام 2011، وأدت قوة اليورو إلى تراجع الدولار الذي انخفض عن مستويات الأسبوع الماضي.