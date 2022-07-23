ارتفاع بأسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

السومرية نيوز – اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم السبت



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148550دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148450 ديناراً لكل 100 دولار.