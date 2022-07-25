الرافدين يصدر توجيهاً يخص سلف المتقاعدين

وذكر إعلام المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وجه فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات باستقبال طلبات ترويج سلف المتقاعدين بغض النظر عن كون الفرع ماسكا لأولياته او غير ماسك".وأوضح البيان، أن "المصرف دعا المتقاعد إلى مراجعة أي فرع للتقديم على السلفة في نفس المحافظة التي يسكنها، بغض النظر عن كون الفرع ماسكا لاولياته والمعلومات الخاصة بالمتقاعد او غير ماسك".وأشار المصرف إلى أن "مبلغ السلفة يبدأ من 5 ملايين دينار وحتى 25 مليوناً".