أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية

السومرية نيوز - اقتصاد



ارتفعت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، في البورصة العراقية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148600 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148500 دينار لكل 100 دولار.