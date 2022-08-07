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اسعار صرف الدولار في العراق لهذا اليوم
اقتصاد
2022-08-07 | 03:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,936 مشاهدة
السومرية ـ محليات
انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، في البورصة العراقية.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148400 دينار لكل 100 دولار.
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