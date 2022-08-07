اسعار صرف الدولار في العراق لهذا اليوم

السومرية ـ محليات



انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، في البورصة العراقية.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148400 دينار لكل 100 دولار.