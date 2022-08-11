الذهب يتراجع من أعلى مستوياته في شهر

وأشارت تعليقات مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، رغم دلائل على تراجع التضخم في أكبر اقتصاد بالعالم.ويتأثر الذهب بشدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا.ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1786.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الخامس من تموز/يوليو عند 1807.79 دولار أمس الأربعاء.وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1802.10 دولار.وقال إدوارد مير، المحلل لدى إي.دي. آند إف مان كابيتال ماركتس ”بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة، نزل الدولار بشدة وانخفضت عوائد (السندات) أيضا، ولكن بحلول نهاية اليوم عاودت السندات الارتفاع.. وهو ما يضر بالذهب“.وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 2.7910%، بعد انخفاضها إلى 2.6740% أمس الأربعاء.وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم ترتفع في تموز/يوليو بسبب الانخفاض الحاد في تكلفة البنزين، مما عزز الآمال بأن مجلس الاحتياطي سيتروى بشأن خطط رفع الفائدة في المستقبل.