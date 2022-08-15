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ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في العراق
اقتصاد
2022-08-15 | 03:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,462 مشاهدة
السومرية نيوز - اقتصاد
شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الاثنين، ارتفاعاً طفيفاً في البورصة العراقية.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148600 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148500 ديناراً لكل 100 دولار.
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