أسعار صرف الدولار في العراق لهذا اليوم

السومرية نيوز - اقتصاد



انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، في البورصة العراقية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148400 دينار لكل 100 دولار.