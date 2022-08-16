في الشتاء المقبل.. تحذير من ارتفاع "صاروخي" لأسعار الغاز

قال عملاق الغاز الروسي المملوك للدولة "غازبروم"، اليوم الثلاثاء، إن أسعار الغاز في أوروبا قد تقفز 60 في المئة إلى أكثر من أربعة آلاف دولار للألف متر مكعب، في شتاء هذا العام، بينما يستمر تراجع إنتاج وصادرات الشركة وسط عقوبات غربية.



وتسير تدفقات الغاز من روسيا، أكبر موًرد لأوروبا، عند مستويات منخفضة هذا العام، بعد إغلاق طريق عندما أرسلت موسكو قواتها إلى أوكرانيا في فبراير، وبعد عقوبات أثارت نزاعا حول معدات لخط الأنابيب "نورد ستريم 1"، ونتيجة لذلك قفزت أسعار الغاز.