مصرف التنمية الدولي يطلق "حساب الكنز"

هذا وياتي اطلاق " حساب الكنز " لتعزيز وبناء وثقافة الادخار لدى العملاء ضمن الشرائح والفئات العمرية المختلفة بما يساهم في تعزيز ونشر الثقافة المصرفية باعتبار ان " حساب الكنز " هو الخطوة الاولى في بناء العلاقة المصرفية بين المصرف والعملاء وصولا الى زيادة عدد العملاء من اصحاب الحسابات المصرفية وحسب رؤية وتطلعات البنك المركزي العراقي .ومن الجدير بالذكر فان " حساب الكنز " يقدم العديد من الجوائز النقدية الشهرية والسنوية والتي تصل قيمتها الى مليار دينار عراقي موزعة على 20 فائز شهريا و 244 فائز سنويا ، حيث استراتيجية مصرف التنمية الى توزيع الجوائز النقدية على اكبر عدد من الفائزين لاتاحة الفرصة لاكبر عدد من العملاء للتاهل بالفوز بالجوائز التي يقدمها " حساب الكنز " ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية وبما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي من خلال ضخ واستهلاك قيمة الجوائز التي يستفيد منها العملاء في السوق العراقي .ومن ناحية اخرى ، يقدم "حساب الكنز " فرص ونقاط اضافية للتاهل بالفوز بالجوائز النقدية مقابل كل عملية ايداع اضافية يقوم بها العميل بالاضافة الى حرية السحب والايداع من " حساب الكنز " في اي وقت من الاوقات وبدون عمولات وحسب احتياجات ورغبات العملاء .هذا وسيقوم " حساب الكنز " بالاستمرار في تقديم واضافة العديد من الجوائز النقدية والعينية ضمن خيارات واسعة ومتعددة ولكافة الفئات العمرية بحيث يكون الكل رابح مع " حساب الكنز "حساب الكنز .. الخطوة الاولى .. لتغيير حياتك ..