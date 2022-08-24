مع تراجع المخزونات الأمريكية.. ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بـ 1.1% إلى 101.32 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسوية أكتوبر بنحو 1 % إلى 94.63 دولار.وأظهرت بيانات نشرها أمس معهد البترول الأمريكي، وهو هيئة صناعية، أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بـ 632ر5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أغسطس، وهو ما يزيد كثيراً عن التراجع الذي توقعه المحللون عند 0.45 مليون برميل.ومن المقرر أن تنشر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.يأتي هذا بينما أعلنت إيران أنها لن تسمح بعمليات تفتيش تتجاوز ما هو منصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015، الأمر الذي قد يفسد المساعي الراهنة لإعادة إحياء الاتفاق.وفي الوقت نفسه، تشير تقارير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواجه معارضة سياسية كبيرة للعودة إلى اتفاق 2015 من جانب كل من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس، الذين لا يزالون غير مقتنعين بأن الاتفاق يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.