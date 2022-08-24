النفط.. تعرف على الدول الثلاث الأولى في الاستخراج

ورفعت روسيا استخراج النفط في يونيو إلى 10.667 مليون برميل في اليوم، بينما استخرجت السعودية 10.646 مليون برميل في اليوم، والولايات المتحدة 12.04 مليون برميل في اليوم. وفقا لدائرة الإحصاءات الحكومية الفيدرالية الروسية.وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت سابق من اليوم أن مخزونات النفط التجارية الأمريكية (باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي) تراجعت 3.3 مليون برميل، أو 0.8٪، إلى 421.7 مليون برميل بنهاية الأسبوع الماضي.