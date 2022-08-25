الدولار يتراجع عن أعلى مستوياته منذ عقدين

وفاقت مكاسب الدولار الأسترالي نظائره من عملات الأسواق المتقدمة، إذ يسير على درب اليوان الصيني المرتفع.وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات رئيسة- 0.19% ليلغ 108.42، لكنه ظل غير بعيد عن أعلى مستويات سجلها منذ سبتمبر/أيلول 2002 عند 109.29 ولامسها في منتصف يوليو/تموز الماضي.وانخفض الدولار 0.25% إلى 136.78 ينا يابانيا، متراجعا عن أعلى مستوى في شهر عند 137.705 ينا.وارتفع اليورو 0.18% إلى 0.99865 دولار بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في 20 عاما عند 0.99005 دولار يوم الثلاثاء الماضي.وصعد الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.1815 دولار بعد بلوغ أدنى مستوى له منذ مارس/آذار 2020 يوم الثلاثاء عند 1.1718 دولار.كما ارتفع الدولار الأسترالي 0.59% إلى 0.69475 دولار، مع صعوده عن أقل مستوى له في أكثر من شهر بلغه هذا الأسبوع عند 0.6856 دولار.أما الدولار النيوزيلندي فزاد 0.35% إلى 0.6212 دولار، وكان قد بلغ أدنى مستوى له في شهر عند 0.6157 دولار يوم الاثنين.