انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق

السومرية نيوز – اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الأربعاء.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.900 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.800 دينار لكل 100 دولار.