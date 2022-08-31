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انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق
اقتصاد
2022-08-31 | 03:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-430942-637975279057508930.jpg
5,406 مشاهدة
السومرية نيوز – اقتصاد
تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الأربعاء.
وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.900 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.800 دينار لكل 100 دولار.
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