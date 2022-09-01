بسبب خسائر النفط.. الاسهم الخليجية تشهد تراجعاً حاداً

وانخفضت أسعار النفط الخام، وهي حافز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، وسط مخاوف من أن تؤدي زيادات حادة في أسعار الفائدة من جانب صناع السياسات العالميين إلى إبطاء الاقتصادات والتأثير في الطلب، في حين أدى فرض قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا في الصين إلى زيادة الضغط على الأسعار.وأظهر مسح أجراه القطاع الخاص انكماش نشاط المصانع الصينية لأول مرة في ثلاثة أشهر في أغسطس وسط ضعف الطلب.وانخفض المؤشر الرئيسي في السعودية 1.24 بالمئة، حتى منتصف اليوم، متجها لتكبد خسائر للجلسة الثانية، متأثرا بتراجع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية وهبوط سهم مصرف الراجحي.ونزل المؤشر القطري 1.4 بالمئة، مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر، بما في ذلك مصرف قطر الإسلامي.في أبو ظبي، نزل المؤشر حوالي 1 بالمئة مع خسارة سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات. كما انخفض مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي بنحو 0.3 بالمئة.وتراجعت أسعار النفط اليوم بقوة، حيث انخفض سعر خام برنت بنحو 1.6 بالمئة إلى حوالي 94 دولارا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5 بالمئة إلى 88 دولارا للبرميل.