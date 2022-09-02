ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الجمعة، ارتفاعا طفيفا.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين الجمهور، 351 ألفاً و 390 دينارا، مستثنى منه أجور الصياغة.



كما بلغ سعر مثقال الذهب من عيار 24، 401 الفاً و580 ديناراً عدا أجور الصياغة.





