Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أسعار الذهب في الأسواق المحلية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تراجع السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 30 عاماً

اقتصاد

2022-09-03 | 04:55
Alsumaria Tv
تراجع السندات العالمية إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 30 عاماً
122 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد
تراجعت السندات العالمية إلى أول سوق هابطة لها منذ أكثر من 30 عامًا، حيث يجبر التضخم المرتفع البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بسرعة.

وانخفض مؤشر العائد الكلي الإجمالي لـ Bloomberg العالمي حاليا بما يربو على 20 بالمئة منذ أن بلغ ذروته في بداية شهر كانون الثاني - وهو التعريف الشائع للسوق الهابطة، ما يعد أكبر انخفاض منذ أن بدأ عمل المؤشر في العام 1990.

وانخفض المؤشر، الذي يقيس عائدات السندات الحكومية وسندات الشركات العالمية ، إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في العام 2015.

وأشار التقرير الى إنه تحول ملحوظ للأصول التي يقوم عليها الكثير من النظام المالي العالمي. في السنوات الأخيرة، اذ أشاد المستثمرون في كثير من الأحيان بسوق السندات الهابطة لعدة عقود، مدفوعة بسنوات من انخفاض التضخم وأسعار الفائدة.

وتابع "مع ذلك، فقد انتهت هذه الجولة بشكل مفاجئ في العام 2022 حيث ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود في جميع أنحاء العالم، ما أجبر البنوك المركزية على الشروع في رفع أسعار الفائدة الأكثر جدية منذ الثمانينيات".

واوضح "عندما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، فإن السندات الجديدة التي تطرح في السوق تقدم عائدًا أعلى، وهذا يدفع المستثمرين إلى التخلص من السندات الحالية، والتي تقدم عوائد أقل".

ولفت التقرير الى اثار الحرب الروسية الاوكرانية على السندات الأوروبية التي تعرضت بشكل خاص لضربة قوية في العام 2022 حيث هز الحدث المنطقة، كما أدى ارتفاع أسعار الطاقة وعدم الاستقرار السياسي في إيطاليا إلى إبعاد المستثمرين عن ديون الحكومات والشركات في المنطقة.

وقال المحللون إن عمليات البيع الهائلة قد تفاقمت بسبب حقيقة أن العديد من المستثمرين فشلوا في تقدير مدى الارتفاع في التضخم وبالتالي حجم ردود فعل البنوك المركزية.

بدوره قال جيم سولواي، كبير استراتيجيي السوق في Stockholm Environment Institute: "كانت عملية بيع السندات الأخيرة مؤلمة ليس فقط بسبب سرعة ارتفاع أسعار الفائدة ولكن أيضًا لأنها كانت ترتفع أكثر مما توقعته الأسواق".

لكنه أضاف: "في حين أن ارتفاع معدلات الفائدة يمكن أن يكون مؤلمًا لحاملي السندات على المدى القصير حيث تنخفض الأسعار الحالية، فإن العوائد الأعلى التي تنتج عن ذلك ستعني في النهاية تدفقات وعائدات أعلى للدخل الاسمي، وكل شيء آخر متساوٍ".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي، أهم بنك مركزي في العالم، أسعار الفائدة 2.25 نقطة مئوية منذ آذار الماضي.

ويتوقع المستثمرون أن يبلغوا الذروة عند ما يقرب من 4 بالمئة في آذار 2023، وفقًا لبيانات بلومبرج القائمة على أسواق العقود الآجلة.

وتدفع الزيادات الفيدرالية العائد على سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات، والتي تحدد نغمة معدلات الاقتراض وتتحرك عكسًا للسعر، إلى أعلى مستوى في 11 عامًا عند 3.5بالمئة في حزيران، وتم تداوله في أحدث تداول له عند نحو 3.26 بالمئة، مرتفعًا من 1.514 بالمئة في بداية العام.

المستثمرون حذرون بشأن آفاق السندات، وقد يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى ارتفاع أسعار السندات الحكومية حيث يسعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة، بينما من المرجح أيضًا أن تجتذب العوائد المرتفعة بعض المشترين. ومع ذلك، يمكن أن تتعرض أسواق السندات لمزيد من الألم، إذا لم ينخفض التضخم كما هو متوقع.
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
Play
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
مع محسّد
Play
مع محسّد
مغانم الفرقاء!..تسفك دماء الأبرياء - حلقة ٨٦ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-02
Play
مغانم الفرقاء!..تسفك دماء الأبرياء - حلقة ٨٦ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-02
بعد التحري
Play
بعد التحري
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
Play
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
علناً
Play
علناً
مبادرة من عدة نقاط لحل الازمة - الحلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-01
Play
مبادرة من عدة نقاط لحل الازمة - الحلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-01
Play
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-01
Morning Live
Play
Morning Live
السفر ومدى تأثيره على حياة الفرد وعلى مستقبله - الحلقة ١١٣ | 2022
05:00 | 2022-09-01
Play
السفر ومدى تأثيره على حياة الفرد وعلى مستقبله - الحلقة ١١٣ | 2022
05:00 | 2022-09-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
مرآب بغداد الجديدة - الحلقة ٢٨٥ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-01
Play
مرآب بغداد الجديدة - الحلقة ٢٨٥ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-01
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
جولة على المطاعم في بغداد - حلقة ١٧ | 2022
16:20 | 2022-08-31
Play
جولة على المطاعم في بغداد - حلقة ١٧ | 2022
16:20 | 2022-08-31
بالمختزل
Play
بالمختزل
الإطار والتيار يشيعون الضحايا.. وتحت الرماد حرائق جديدة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-08-31
Play
الإطار والتيار يشيعون الضحايا.. وتحت الرماد حرائق جديدة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-08-31
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
ظاهرة البطالة والعوز المادي لدى الشباب - حلقة ٢٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-08-30
Play
ظاهرة البطالة والعوز المادي لدى الشباب - حلقة ٢٦ | الموسم 1
14:50 | 2022-08-30
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
Play
من ٣ الى ٩ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
03:00 | 2022-09-03
مع محسّد
Play
مع محسّد
مغانم الفرقاء!..تسفك دماء الأبرياء - حلقة ٨٦ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-02
Play
مغانم الفرقاء!..تسفك دماء الأبرياء - حلقة ٨٦ | الموسم 2
16:00 | 2022-09-02
لقطات
Play
لقطات
ايران وقفت ضد الصدر من اجل مصالحها | علناً
05:00 | 2022-09-02
Play
ايران وقفت ضد الصدر من اجل مصالحها | علناً
05:00 | 2022-09-02
بعد التحري
Play
بعد التحري
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
Play
المزارات الدينية.. ما بين الرواية والتجارة - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
15:20 | 2022-09-01
علناً
Play
علناً
مبادرة من عدة نقاط لحل الازمة - الحلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-01
Play
مبادرة من عدة نقاط لحل الازمة - الحلقة ٣٨ | الموسم 1
14:00 | 2022-09-01
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-01
Play
نشرة ١ أيلول ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-09-01
Morning Live
Play
Morning Live
السفر ومدى تأثيره على حياة الفرد وعلى مستقبله - الحلقة ١١٣ | 2022
05:00 | 2022-09-01
Play
السفر ومدى تأثيره على حياة الفرد وعلى مستقبله - الحلقة ١١٣ | 2022
05:00 | 2022-09-01
ناس وناس
Play
ناس وناس
مرآب بغداد الجديدة - الحلقة ٢٨٥ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-01
Play
مرآب بغداد الجديدة - الحلقة ٢٨٥ | الموسم 5
04:00 | 2022-09-01
صمون وزعتر
Play
صمون وزعتر
جولة على المطاعم في بغداد - حلقة ١٧ | 2022
16:20 | 2022-08-31
Play
جولة على المطاعم في بغداد - حلقة ١٧ | 2022
16:20 | 2022-08-31
بالمختزل
Play
بالمختزل
الإطار والتيار يشيعون الضحايا.. وتحت الرماد حرائق جديدة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-08-31
Play
الإطار والتيار يشيعون الضحايا.. وتحت الرماد حرائق جديدة - حلقة ٣٤ | الموسم 1
14:00 | 2022-08-31
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
حل البرلمان هو الأمثل
حل البرلمان هو الأمثل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.