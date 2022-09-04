أسعار الذهب في الأسواق المحلية

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين الجمهور، 351 ألفاً و935 ديناراً، مستثنى منه أجور الصياغة.



كما بلغ سعر مثقال الذهب من عيار 24، 402 الفاً و205 دنانير عدا أجور الصياغة.

