قفزة جديدة في أسعار النفط

وصعد خام برنت 3.7 دولار إلى 96.75 دولار للبرميل، وارتفع الخام الأمريكي 3.3 دولار إلى 90.20 دولار.قرر تحالف "أوبك+"، خفض إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا، في شهر أكتوبر المقبل، والعودة إلى مستويات إنتاج شهر أغسطس، بحسب بيان يوم الاثنين.وهذه هي المرة الأولى التي تقرر فيها مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها، خفض الإنتاج، في أكثر من عام.