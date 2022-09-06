انخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية

السومرية نيوز - اقتصاد



انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية.



وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين الجمهور، 351 ألفاً و390 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



كما بلغ سعر مثقال الذهب من عيار 24، 401 ألف و575 ديناراً عدا أجور الصياغة.