أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

السومرية نيوز - اقتصاد



شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، استقراراً في البورصة العراقية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148000 الف دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147900 الف دينار لكل 100 دولار.