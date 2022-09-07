أسعار النفط عند أدنى مستوياتها منذ 7 أشهر

وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 4 بالمئة إلى ما دون 90 دولارا للبرميل وهو أدنى مستوى منذ فبراير الماضي، ليصل خام برنت إلى 89.06 دولارا للبرميل.كما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الأميركي بنسبة 4.22 بالمئة لتصل إلى 83.23 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ يناير الماضي.