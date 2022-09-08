البنك المركزي يصدر تحذيراً بشأن السلف والقروض "المزيفة"

السومرية نيوز – اقتصاد

حذر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، المواطنين من التعامل مع المكاتب والشركات غير المرخّصة من قبله.



البنك المركزي قال في بيان ورد للسومرية نيوز، "نحذر المواطنين من التعامل مع المكاتب والشركات غير المرخصة من قبله التي تدَّعي منح سلف أو قروض أو أية تسهيلات ائتمانية أخرى"، مشيرا الى "ظاهرة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لمكاتب وشركات غير مرخّصة تروّج لمنح تسهيلات ائتمانية (سلف، قروض... إلخ)".

وأضاف البيان، "نحذر الجهات التي تمارس هذه النشاطات من مخالفتها تعليمات البنك والقوانين النافذة، ولا سيّما المادة (3) من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 المُعدَّل، وسيتَّخذ الإجراءات القانونية ضدها".