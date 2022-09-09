أسعار الذهب في الأسواق المحلية

شهدت اسعار الذهب، اليوم الجمعة، ارتفاعاً في الاسواق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين الجمهور، 352 ألفاً و445 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



كما بلغ سعر مثقال الذهب من عيار 24، 402 ألفاً و785 ديناراً عدا أجور الصياغة.

