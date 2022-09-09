جاء ذلك في بيان لوزارة الطاقة، حيث يعد حقل كاراتشاغاناك، المكتشف عام 1979، من أكبر حقول مكثفات الغاز في العالم، ويقع في الشمال الغربي من كازاخستان، ويغطي مساحة تزيد عن 280 كيلومترا مربعا. ويتم تنفيذ مشروع كاراتشاغاناك كجزء من اتفاقية مشتركة للإنتاج ما بين حكومة كازاخستان وتحالف الشركات الأجنبية التي تمثلها شركات "شل" (29.25%) و"إيني" (29.25%) و"شيفرون" (18%) و"لوك أويل" (13.5%) و"كازمونايغاز" (10%).

توقف إنتاج النفط في أحد أكبر حقول كازاخستان