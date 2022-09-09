أسعار النفط تقترب من 92 دولاراً للبرميل

السومرية نيوز – اقتصاد

واصلت أسعار النفط العالمية، مساء اليوم الجمعة، تعافيها محققة ارتفاعاً يقترب من 4 دولارات خلال 48 ساعة فقط.



وسجلت العقود الآجلة من خام برنت في آخر تحديث 91.88 دولاراً للبرميل. وارتفع الخام الأميركي بدوره مسجلاً 86.05 دولاراً للبرميل. وسجلت أسعار النفط انخفاضاً ملحوظاً أول من أمس الأربعاء لتغلق متجاوزةً 88 دولاراً للبرميل بقليل.

