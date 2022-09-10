ارتفاع أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.69 دولار، أي 4.1%، إلى 92.84 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.25 دولار، أي 3.9%، إلى 86.79 دولار للبرميل.وقال ستيفن برينوك من "بي.في.إم" للوساطة في أسواق النفط "خلال الأشهر المقبلة، سيتعين على الغرب مواجهة مخاطر فقدان إمدادات الطاقة الروسية وارتفاع أسعار النفط".وتحت ضغوط المخاوف بشأن الركود والطلب، انخفض خام برنت بصورة حادة بعدما ارتفع في آذار إلى قرب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولارا في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.ورغم قفزة الجمعة فإن الخامين القياسيين يسجلات انخفاضا أسبوعيا، إذ تراجع برنت بنحو 0.2% على مدار الأسبوع بعدما وصل في مرحلة ما لأدنى مستوى له منذ يناير/كانون الثاني.وسجل خام غرب تكساس الوسيط أيضا انخفاضا أسبوعيا بنسبة 0.1%.في الوقت الحالي في سحب جديد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي يتجاوز السحب بمقدار 180 مليون برميل الذي أعلنه الرئيس جو بايدن قبل أشهر.وتأثرت الأسعار بإعلان البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع عن زيادة لا سابق لها في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، فضلا عن مزيد من عمليات الإغلاق المرتبطة بـ"كوفيد-19" في الصين.