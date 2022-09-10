ارتفاع بأسعار الذهب في العراق

السومرية نيوز – اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية ليوم السبت.



وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً بين الجمهور، 369 ألفاً و680 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.

كما بلغ سعر مثقال الذهب من عيار 24، 403 آلاف و285 ديناراً عدا أجور الصياغة.