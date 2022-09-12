أسعار النفط تسجل ارتفاعا بعد انباء تتعلق بالإمدادات

وذكرت وكالة "رويترز" ان "العقود الآجلة لخام برنت سجلت زيادة بـ 88 سنتا، أي بواقع 1%، إلى 93.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 1100 بتوقيت غرينتش".وأضافت ان " العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفعت 69 سنتا، أي 0.8 %، إلى 87.48 %".ولم يطرأ تغيير يذكر على الأسعار، الأسبوع الماضي؛ بسبب التوازن بين المكاسب الناجمة عن خفض ضئيل للإمدادات نفذته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، وبين الإغلاق المستمر المرتبط بكوفيد-19 في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.وقالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، يوم السبت، إن لديها "شكوكا خطيرة" حول نوايا إيران لإحياء الاتفاق النووي.وسيبقي الفشل في إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 النفط الإيراني خارج السوق لتظل الإمدادات العالمية شحيحة.وقد ينكمش الطلب الصيني على النفط للمرة الأولى منذ عقدين من الزمن هذا العام، حيث تؤدي سياسة بكين (صفر كوفيد) الرامية إلى القضاء نهائيا على فيروس كورونا إلى بقاء الناس في منازلهم خلال العطلات وتقلل من استهلاك الوقود.