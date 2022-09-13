أمريكا.. التضخم يتجاوز التوقعات

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة 8.3% خلال أغسطس الماضي انخفاضا من 8.5% خلال يوليو الماضي، بحسب بيان صدر عن وزارة العمل في الولايات المتحدة.وجاءت نتيجة الشهر الماضي أعلى من المتوقع، إذ كان يتوقع أن يبلغ التضخم مستوى 8.2% خصوصا مع تراجع أسعار الطاقة في الولايات المتحدة.