أسعار الذهب في الاسواق العراقية

السومرية نيوز ـ اقتصاد



سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفاً في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً ، 344 ألفاً و655 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 بلغ 393 ألفاً و885 ديناراً عدا أجور الصياغة.