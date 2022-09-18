أسعار الذهب في الأسواق المحلية

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الأحد، في الأسواق المحلية، إذ بلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 340 ألفاً و245 ديناراً، مستثناةً منه أجور الصياغة.

أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 388 ألفاً و840 ديناراً عدا أجور الصياغة.