أسعار النفط تعاود الانخفاض

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5% إلى 90.05 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 30 سنتا أو 0.4% إلى 83.19 دولار للبرميل.وتراجعت أسعار عقد شهر أقرب استحقاق لخام برنت 1.5%، في حين انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 2.3% هذا الأسبوع.ورفعت بنوك مركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة يوم الأربعاء، الأمر الذي زاد مخاطر التباطؤ الاقتصادي.