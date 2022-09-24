أسعار صرف الدولار في العراق

السومرية نيوز – اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم السبت.



وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.650 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.550 ديناراً لكل 100 دولار.