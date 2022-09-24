محلياً.. أسعار الذهب تسجل انخفاضاً

السومرية نيوز ـ أقتصاد



انخفضت أسعار الذهب، اليوم السبت، في الأسواق المحلية.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً ، 339 ألفاً و 970 ديناراً، مستثناةً منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 388 ألفاً و 530 ديناراً عدا أجور الصياغة.

