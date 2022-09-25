استقرار أسعار الذهب محلياً

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، استقراراً في الأسواق المحلية

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 339 ألفاً و970 ديناراً، مستثناةً منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 388 ألفاً و530 ديناراً عدا أجور الصياغة.

