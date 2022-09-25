أسعار صرف الدولار لهذا اليوم

السومرية نيوز - اقتصاد



شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، ارتفاعاً طفيفاً في البورصة العراقية.





وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.700 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.600 دينار لكل 100 دولار.