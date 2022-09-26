أسعار الذهب في الأسواق المحلية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، في الأسواق المحلية.



وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 342 ألفاً و235 ديناراً، مستثناةً منه أجور الصياغة.



أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 391 ألفاً و120 ديناراً عدا أجور الصياغة.

