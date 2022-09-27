عالمياً.. أسعار المعدن الاصفر تسجل ارتفاعاً كبيراً

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.59% أو ما يعادل 9.68 دولار لتصل إلى 1632.12 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "08:52 صباحاً بتوقيت الإمارات".وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.32% تعادل 5.25 دولار لتصل إلى 1638.65 دولار للأونصة.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.17% إلى 18.51 دولار للأوقية، بينما نما البلاتين بنسبة 0.78% إلى 849.65 دولار، في حين زاد البلاديوم بنحو 0.39% إلى 2049.03 دولار.